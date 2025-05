Nach der Feier auf dem Rathaus-Balkon dürfen die Bayern-Stars einige Tage durchschnaufen. In einem Monat steht die Club-WM an, die Joshua Kimmich auch als Verpflichtung gegenüber Thomas Müller sieht.

München - Trainer Vincent Kompany hat die große Meisterfeier des FC Bayern München mit einem Wunsch für die Club-WM verlassen. „Wichtig ist, dass die Jungs fit zurückkommen von den Nationalmannschaften und dass wir dann erfolgreich sind“, sagte der Belgier. Zahlreiche Stars des deutschen Fußball-Rekordmeisters sind etwa bei der Finalrunde der Nations League vom 4. bis 8. Juni im Einsatz. Bei dem Turnier mit dem Endspiel in München will die deutsche Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann den Titel gewinnen.

Kompany: Das ist der einzige Wunsch von Thomas

Erst einmal dürfen Münchner nach dem Saison-Ausklang auf dem Rathaus-Balkon ausspannen. „Die Club-WM wird ganz schnell wieder eine Priorität, aber die nächsten Wochen gehören erstmal der Familie. Ich möchte ein bisschen genießen“, sagte Kompany. Der 39-Jährige verriet, was die scheidende Club-Ikone Thomas Müller sich für die letzten Bayern-Wochen wünscht. „Sein einziger Wunsch ist, dass wir diese Club-WM gewinnen. Das ist der einzige Fokus“, sagte Kompany.

Müller stand bei der Feier vor Tausenden Fans auf dem Rathaus-Balkon im Mittelpunkt. „Ich habe all die besonderen Momente natürlich genossen, aber wenn wir jetzt zwei Wochen Urlaub haben, habe ich Zeit, alles mal sacken zu lassen“, sagte der 35-Jährige, der seinen Herzensverein nach einem Vierteljahrhundert im Sommer verlässt. „Wir freuen uns, bei der Club-WM dabei zu sein und wollen das Ding natürlich gewinnen.“ Wie es für ihn persönlich danach weitergeht, ist offen.

Überholt Müller Kroos?

Bei der Club-WM vom 14. Juni bis 13. Juli in den USA sind Auckland City FC, CA Boca Juniors und Benfica Lissabon die Gegner der Münchner. „Jedes Turnier, zu dem wir fahren, bedeutet, dass wir es gewinnen wollen. Ich glaube, das wird sehr groß“, sagte Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich.

Für Kimmich ist das für den Verein finanziell lukrative XXL-Turnier auch eine Verpflichtung Müller gegenüber. „Man will natürlich nicht, dass ein Gruppenspiel sein letztes Spiel sein wird. Wir geben alles, dass sein letztes Spiel ein wichtiges Spiel sein wird.“ Passend wäre da sicher das Finale am 13. Juli in New Jersey. Mit einem weiteren Titel würde Müller auch Ex-Teamkollegen Toni Kroos als erfolgreichsten Trophäensammler überholen.