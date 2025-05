Berlin - Ein Mensch ist bei einem Brand in Berlin-Mitte verletzt worden. Laut ersten Angaben der Polizei war es in der Nacht mutmaßlich zu einem technischen Defekt in einer Wohnung in der Scharnhorststraße gekommen. Die Flammen brachen demnach im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses aus. Der Bewohner der Brandwohnung wurde in eine Klinik gebracht. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.