Wetter: Wechselhafter Wochenstart in Berlin und Brandenburg

Regen und Wolken sowie steigende Temperaturen dominieren die Hauptstadtregion in den nächsten Tagen. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Mit Regen und kühleren Temperaturen startet die neue Woche. Doch bereits am Dienstag steigen die Werte in der Hauptstadtregion laut Deutschem Wetterdienst (DWD) erstmal deutlich an.

Der Montag beginnt mit vielen Wolken und örtlichen Schauern. Ab dem Nachmittag lockert die Wolkendecke bei Höchstwerten bis zu 19 Grad allmählich auf. In der Nacht zu Dienstag bleibt es wolkenverhangen, aber trocken. Bei einer Abkühlung auf bis zu fünf Grad kann es zum Teil neblig werden.

Am Dienstag werden nach Auflösung der Nebelfelder zwischen 22 und 24 Grad erwartet. Auch am Mittwoch wird es mit bis zu 23 Grad fast sommerlich warm. Doch vor allem in Südbrandenburg kann es einzelne Schauer und Gewitter geben.