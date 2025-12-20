Ende Oktober wird ein Ehepaar in Hamburg-Uhlenhorst überfallen. Jetzt haben Ermittler zwei Männer verhaftet und bei Durchsuchungen Beweismittel sichergestellt.

Nach einem Reizgas-Überfall auf ein Ehepaar in Hamburg-Uhlenhorst hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. (Symbolbild)

Hamburg - Nach einem Überfall auf ein Ehepaar in Hamburg-Uhlenhorst haben Einsatzkräfte zwei Tatverdächtige festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, handelt es sich um einen 35- und einen 54-Jährigen.

Die Tat ereignete sich Ende Oktober in einer Wohnung im Stadtteil Uhlenhorst. Ein Unbekannter überfiel das Ehepaar und verletzte es mit Reizgas. Umfangreiche Ermittlungen des zuständigen Raubdezernats sowie die Auswertung von Tatortspuren führten schließlich zu den beiden Männern.

Mehrere Wohnungen durchsucht

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden Durchsuchungsbeschlüsse für mehrere Wohnungen und eine Garage erlassen. Die Maßnahmen wurden am Freitagmorgen in den Hamburger Stadtteilen Bergedorf, Lurup und Heimfeld sowie im niedersächsischen Seevetal vollstreckt. Dabei stellten die Einsatzkräfte umfangreiche Beweismittel sicher.

Gegen den 35-Jährigen lag ein Haftbefehl sowie ein Vermögensarrest in mittlerer sechsstelliger Höhe vor. Auch der 54-Jährige wurde festgenommen, gegen ihn bestand bereits in einem anderen Verfahren ein Haftbefehl. Beide Männer wurden in Untersuchungshaft gebracht. Die Ermittlungen dauern an.