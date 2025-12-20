Silvester-Raketen tabu, Wächter im Einsatz: Wegen der Brandgefahr durch Feuerwerk bleiben der Schlosspark Sanssouci und andere Gärten in Potsdam geschlossen.

Potsdam - Der Schlosspark Sanssouci und andere historische Gartenanlagen in Potsdam bleiben in der Silvesternacht gesperrt. Das Zünden von Feuerwerkskörpern sei dort wegen der Brandgefahr nicht erlaubt, teilte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg mit. In allen Anlagen seien zudem Sicherheitskräfte im Einsatz. Die Schließung in der Silvesternacht betrifft auch den Neuen Garten und Park Babelsberg. Am Neujahrsmorgen werden die Anlagen wieder geöffnet.

„Die verheerenden Brände der Pariser Kathedrale Notre-Dame im April 2019, der Kathedrale in Nantes im Juli 2020 oder der historischen Kopenhagener Börse im April 2024 haben deutlich gezeigt, welchen Gefahren auch die Schlösser und ihre Kunstschätze sowie die Parks und Gärten durch Feuer ausgesetzt sein können“, so die Stiftung. Park Sanssouci ist ein geschütztes Gartendenkmal und Unesco-Welterbe.