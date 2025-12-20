Nach einem nächtlichen Streit in einer Wohnung in Bernau wurde ein Mann schwer verletzt. Die Polizei sichert Spuren und will die Gewaltattacke aufklären.

Bernau - Ein 24-jähriger Mann ist bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in Bernau schwer verletzt worden. Ob die Tatwaffe ein Messer war, muss laut Polizei noch geklärt werden. Die Gewalttat ereignete sich in der Nacht zum Samstag, wie die Polizeidirektion Ost mitteilte. Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich mehrere Personen in der Wohnung im Puschkinviertel in Bernau auf und tranken Alkohol. Die Polizei nahm eine 24-jährige Frau und einen 21-jährigen Mann vor Ort zunächst vorläufig fest.

Kriminaltechniker sicherten bis in die Morgenstunden Spuren, die nun ausgewertet werden, wie die Polizeidirektion erklärte. Die Ermittler versuchen, die Ursache und den Ablauf der Tat zu klären.