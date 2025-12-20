Ein 22-Jähriger landet mit seinem Wagen in einem Hausflur – und die Bewohner des Hauses hatten noch Glück im Unglück.

Kleve - Ein junger Autofahrer ist in Geldern am Niederrhein mit seinem Fahrzeug in den Eingangsbereich eines Einfamilienhauses gekracht. „Der Pkw durchschlug die Eingangstür und blieb auf der rechten Fahrzeugseite im Hausflur liegen“, heißt es im Polizeibericht vom Samstag. Zunächst hatte „bild.de“ über den Unfall berichtet.

Der 22 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Bewohner des Hauses waren zum Unfallzeitpunkt nicht daheim. Es entstand erheblicher Sachschaden. Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Der Unfall passierte laut Polizei ausgerechnet „in Fahrtrichtung Bruchweg“.