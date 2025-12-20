Potsdams Oberbürgermeisterin Noosha Aubel gibt jede Woche in einem Online-Blog Einblicke in ihre Arbeit. Diesmal wurde es auch ein wenig weihnachtlich. (Archivbild)

Potsdam - Ob Potsdams Oberbürgermeisterin Noosha Aubel (parteilos) im Geschenkestress ist? In ihrem Online-Blog, der Einblicke in ihre Arbeit geben soll, nennt sie einen sehr persönlichen Wunsch: „Mein Weihnachtswunsch ist so grundlegend wie herausfordernd: eine passende Wohnung. Falls Sie etwas hören, melden Sie sich gern.“

Unter der Frage in ihrem Blog, was sie in dieser Arbeitswoche „hinterfragen oder lernen“ durfte, schreibt Aubel mit einem Augenzwinkern: „Dass ich zu wenig Zeit habe, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen (...).“ Die Rathauschefin schickt zugleich Weihnachtsgrüße an die Potsdamer: „Lassen Sie es sich gut gehen und genießen Sie die bevorstehende Zeit.“

Seit ihrem Start ins Amt im Oktober sucht die Oberbürgermeisterin ein neues Zuhause für ihre Familie in der Landeshauptstadt. Sie lebte zuvor in Flensburg. Bereits am Wahlabend trug Aubel ein T-Shirt mit der Aufschrift auf der Rückseite: „Suche Wohnung in Potsdam.“ Auch politisch will sie dem Thema Wohnraum und bezahlbare Mieten Priorität geben.