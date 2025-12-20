Der 1. FC Kaiserslautern kämpft sich nach einem 0:3-Rückstand zurück ins Spiel. Zum Jahresabschluss bleiben die Pfälzer aber ohne Punkte.

Kaiserslautern - Der 1. FC Kaiserslautern hat im Kampf um die Spitzenplätze der 2. Fußball-Bundesliga einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Pfälzer verloren ihr letztes Spiel vor der Winterpause gegen den abstiegsgefährdeten 1. FC Magdeburg zu Hause mit 2:3 (0:2) und rutschten auf Platz sieben ab.

Die Gäste waren in den ersten 45 Minuten die bessere Mannschaft und verdienten sich ihre Zwei-Tore-Führung. Baris Atik traf nach 22 Minuten, Mateusz Zukowski (35.) erhöhte.

Nach Wiederbeginn erlebten die 45.181 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion dann ein Spektakel. Nach 48 Minuten schien die Partie zugunsten der Magdeburger entschieden, als Alexander Nollenberger das 3:0 erzielte. Doch ein Doppelschlag brachte Kaiserslautern zurück ins Spiel.

Daniel Hanslik traf in der 53. Minute zum 1:3, drei Minuten später verwandelte Marlon Ritter einen Handelfmeter zum Anschlusstreffer. Der FCK war nun die spielbestimmende Mannschaft und machte Druck, doch das 3:3 gelang der Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht nicht mehr.