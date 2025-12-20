Wegen eines Unfalls gerät der Verkehr auf der A2 ins Stocken. Ein Transporterfahrer bemerkt das zu spät – es kommt zum Zusammenstoß mit einem Lastwagen.

Auf der A2 bei Magdeburg fuhr ein Transporter auf einen Lkw auf, der Fahrer des Transporters wurde eingeklemmt und schwer verletzt. (Symbolbild)

Magdeburg/Hohenwarsleben - Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 nahe Magdeburg ist ein Mensch schwer verletzt worden. Ein 47-jähriger Transporterfahrer war zwischen Ebendorf und Irxleben in Fahrtrichtung Hannover auf das Heck eines Lastwagens aufgefahren, wie die Autobahnpolizei in Hohenwarsleben mitteilte. Demnach übersah er, dass der Verkehr wegen eines anderen Unfalls nur stockend voranging.

Der Mann wurde laut Polizei in seinem Fahrzeug einklemmt und musste mit schweren Verletzungen von der Feuerwehr befreit werden. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die A2 war rund drei Stunden gesperrt.