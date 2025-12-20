Nach einem Raubüberfall auf eine Apotheke nehmen zwei Männer Reißaus. Die Polizei verfolgt sie mit Erfolg. Dabei fällt auch ein Schuss zur Warnung.

Nach dem Raubüberfall auf eine Apotheke in der Börde konnten beide Täter dingfest gemacht werden. (Archivbild)

Oebisfelde - Nach einem Raubüberfall auf eine Apotheke in Oebisfelde im Landkreis Börde sind der Polizei beide Täter ins Netz gegangen. Einer beendete seine Flucht am Freitagabend nach der Abgabe eines Warnschusses, wie die Polizei in Haldensleben mitteilte. Sein weiter flüchtender Komplize konnte kurze Zeit später ebenfalls festgenommen werden, wie es hieß. Zuvor soll einer der Männer die Angestellte einer Apotheke mit einem Küchenmesser bedroht und Bargeld erbeutet haben, der andere habe vor der Tür gewartet.

Ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer räuberischer Erpressung wurde den Angaben zufolge eingeleitet. Am Samstag sollten die Männer dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Beute sei sichergestellt worden, hieß es.