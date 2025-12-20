Streit in Berlin: Nach einem Angriff mit einer Axt auf einen Hund finden Polizisten nicht nur die mutmaßliche Tatwaffe. Was Ermittler in der Wohnung sonst noch beschlagnahmen.

In Hellersdorf musste die Polizei nach einem Axtangriff auf einen Hund ausrücken. (Symbolbild)

Berlin - Nach einem Axtangriff auf einen Hund hat die Berliner Polizei mit Hilfe des Spezialeinsatzkommandos (SEK) die Wohnung eines 41-Jährigen in Hellersdorf durchsucht. Dabei wurden drei Äxte, darunter die mutmaßliche Tatwaffe, sowie mehrere Messer beschlagnahmt, wie die Polizei mitteilte.

Der 41-Jährige soll nach bisherigen Ermittlungen am Freitagabend in der Tangermünder Straße mit einem ihm bekannten 32-Jährigen, der in Begleitung einer gleichaltrigen Frau und eines Hundes war, in Streit geraten sein. Anschließend soll er den Hund mit einer Axt verletzt haben.

Polizisten brachten den am Kopf blutenden Vierbeiner in eine Tierklinik, in der das Tier notoperiert wurde. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch nicht bekannt.