In Lüneburg brennt es in einem Haus. Bei Löscharbeiten findet die Feuerwehr den Bewohner. Das ist bislang bekannt.

Lüneburg - Beim Brand eines Gebäudes in Lüneburg ist der Bewohner tot aufgefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen sei der Mann an den Folgen des Brandes gestorben, teilte die Polizei mit. Ein Anwohner hatte demnach Rauch aus der Doppelhaushälfte aufsteigen sehen. Die Feuerwehr löschte den Brand im Erdgeschoss. Zum Alter des Mannes wurden keine Angaben gemacht. Die Polizei schätzte den Schaden auf 150.000 Euro und ermittelt zur Todes- und Brandursache.