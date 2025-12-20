1,4 Tonnen Drogen, 384 Festnahmen und 41 Schusswaffen: Die Polizei schlägt bei einer Großrazzia in Italien zu. Was Ermittler unter anderem in Cannabis-Shops und auf Sozial-Media-Profilen entdeckten.

In Italien ist der Polizei eine großer Schlag gegen den Drogenhandel gelungen. (Illustration)

Rom - Bei einer großangelegten Drogenrazzia in mehreren italienischen Städten mit Hunderten Festnahmen sind rund 1,4 Tonnen Drogen beschlagnahmt worden. Es handelte sich laut Nachrichtenagentur Ansa um eine konzertierte Aktion in mehreren Provinzen gegen die organisierte Kriminalität. Konkret gab es demnach 384 Festnahmen und 655 Anzeigen.

Insgesamt seien dabei 35 Kilogramm Kokain, 1.370 Kilogramm Cannabisprodukte und ein Kilogramm Heroin sichergestellt worden. Die Ermittler der in ganz Italien vertretenen mobilen Einsatzkommandos fanden demnach 41 Schusswaffen, 80 Hieb- und Stichwaffen sowie über 300.000 Euro in bar. Das Geld gilt als Erlös aus dem Drogenhandel.

Cannabis-Shops im Visier

Der Handel soll teils auch über Cannabis-Shops abgewickelt worden sein. Deshalb habe es gezielte Kontrollen beim Verkauf von Hanfprodukten in Cannabis-Shops gegeben. Mehr als 300 Geschäfte seien überprüft worden; 5 von ihnen in drei verschiedenen Städten wurden beschlagnahmt.

Es wurden den Angaben zufolge mehrere Social-Media-Profile identifiziert, bei denen derzeit die Inhalte überprüft werden. Je nach Ergebnis der Überprüfungen sollten die Profile den Justizbehörden gemeldet werden, damit eine Sperrung veranlasst werden könne.