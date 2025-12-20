Ein Fußgänger wird schwer verletzt. Die Ermittler hoffen auf Augenzeugen, um das Geschehen in der Nacht aufzuklären. Wer kann helfen?

Ein Fußgänger wird in Eisenach von einem Auto erfasst und schwer verletzt. (Symbolbild)

Eisenach - Bei einem Verkehrsunfall in Eisenach ist ein Fußgänger schwer verletzt worden. Der Mann sei am späten Freitagabend kurz nach einer Kreuzung plötzlich auf die Straße getreten und von einem Auto erfasst worden, wie die Polizei mitteilte.

Der Fußgänger habe bewusstlos auf der Fahrbahn gelegen und sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen könnten.