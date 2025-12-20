Ein Stein trifft ein Auto auf der A4 und hinterlässt einen langen Riss auf der Frontscheibe. Es werden zwei Personen gestellt.

Görlitz - Unbekannte Täter haben einen Stein von einer Brücke auf die Autobahn 4 geworfen. Er habe am späten Freitagnachmittag ein in Richtung Görlitz fahrendes Auto getroffen und einen 20 Zentimeter langen Riss auf der Frontscheibe verursacht, teilte die Polizei mit. Die Fahrerin sei noch bis zur Polizei in Görlitz gefahren, um den Vorfall zu melden. Beamte der Autobahnpolizei hätten nahe der Brücke zwei Personen gestellt. Es liefen Ermittlungen, ob sie für den Steinwurf verantwortlich waren.