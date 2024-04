Immer wieder sterben im Straßenverkehr in Sachsen Menschen. Am Sonntag kommt es gleich zu zwei tödlichen Motorradunfällen.

Thiendorf/Wachau - Unweit von Dresden sind am Sonntag zwei Motorradfahrer bei Unfällen gestorben. Am Abend wurde ein 71-jähriger Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto bei Thiendorf (Landkreis Meißen) tödlich verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der Mann auf der Ortsverbindungsstraße zwischen den Ortsteilen Lüttichau und Böhla unterwegs. Als er die Kreisstraße 8517 überqueren wollte, wurde er den Angaben zufolge von einem Auto erfasst. Der 71-Jährige erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort. Die 38-jährige Autofahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Am Nachmittag stürzte eine 39-jährige Motorradfahrerin auf der Straße zwischen dem Ortsteil Leppersdorf und Wachau (Kreis Bautzen). Dabei wurde sie tödlich verletzt. Der Notarzt wurde mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen, konnte aber nur den Tod der 39-Jährigen feststellen, wie die Polizei in Görlitz am Montag mitteilte. Zuvor hatten Rettungssanitäter versucht, die Frau zu reanimieren. Vor dem Sturz war die Fahrerin laut Polizei in einer Rechtskurve aus bisher nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen.

Im Jahr 2023 starben in Sachsen laut dem Statistischen Landesamt 187 Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr. Damit stieg die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 58,5 Prozent.