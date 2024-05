Geringswalde/Frankenberg - Bei Unfällen im Landkreis Mittelsachsen sind zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein 48 Jahre alter Motorradfahrer sei am Dienstag hinter einem Kleintransporter von Geringswalde in Richtung Rochlitz gefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Transporter sei an einem am Fahrbahnrand haltenden Laster vorbeigefahren. Diesen habe der 48-Jährige jedoch zu spät gesehen, sei deshalb gegen den Laster gestoßen und gestürzt. Der Schwerverletzte sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

In Frankenberg kam ebenfalls am Dienstag ein 40 Jahre alter Motorradfahrer von der Fahrbahn ab und stürzte, wie es hieß. Er sei in Richtung des Ortsteils Mühlbach gefahren. Auch der 40-Jährige wurde den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht.