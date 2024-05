Eppendorf - Zwei Menschen sind am Wochenende bei einem Brand in einer Kleingartenanlage in Eppendorf (Landkreis Mittelsachsen) verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten sich die 51 Jahre alte Frau und der 50-jährige Mann selbst aus der brennenden Gartenlaube in Sicherheit gebracht. Noch während der Löscharbeiten seien sie aber wegen einer Rauchgasvergiftung beziehungsweise anderer Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Das Feuer war in der Nacht zum Sonntag ausgebrochen, die Ursache ist bisher unklar. Gleiches gilt für die Schadenshöhe. Die Laube und ein angrenzendes Gartenhaus seien abgebrannt, auch zwei Gartenlauben in unmittelbarer Nähe seien beschädigt worden, hieß es.