Mit Blick auf die Witterung sollen Besucher den Friedhöfen der Landeshauptstadt fernbleiben. Was trotzdem möglich ist.

Erfurt - Glatteis hat die Wege auf Erfurts Friedhöfen in regelrechte Schlittschuhbahnen verwandelt. Deshalb bleiben die Stätten heute für Besucher geschlossen. Allerdings habe der Winterdienst bereits damit begonnen, die Wege zu räumen, sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Trauerfeiern und Beisetzungen aber sollen wie geplant stattfinden.

Je nachdem, wie sich die Wetterlage weiter entwickele, könnten die Friedhöfe möglicherweise schon im Laufe des Tages wieder freigegeben werden, so die Sprecherin weiter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt vor allem für den Morgen gefrierendem Regen und Glatteis voraus.