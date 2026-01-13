Am Elbtunnel hatten Eis und viel Schnee für Einschränkungen gesorgt. Sie drohten auf die Fahrbahn und damit auf Fahrzeuge zu stürzen. Um Unfälle und Schäden zu verhindern, rückte die Feuerwehr an.

Hamburg - Weil größere Teile von Schnee und Eis kurz vor dem Elbtunnel auf die Fahrbahn zu stürzen drohten, war die Autobahn 7 in Richtung Norden für gut zwei Stunden gesperrt worden. Die Feuerwehr war mit zwei Spezialfahrzeugen im Einsatz und befreite die Lamellen am südlichen Tunnelportal von den sogenannten Eisplanken, wie ein Sprecher der Autobahn GmbH des Bundes der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte.

Einsätze dieser Art seien durchaus selten. „Das ist schon eine besondere Situation, dass der Schnee so lange liegen bleibt und sich so verhärtet. Das haben wir hier im Norden eher selten.“

Bereits in der Nacht waren kleinere Schnee- und Eisklumpen auf die Fahrbahn gekracht, sagte der Sprecher weiter. Dabei sei allerdings kein Fahrzeug getroffen worden. Am Morgen sei schnell entschieden worden, dass die übrigen Schnee- und Eisplanken aus Sicherheitsgründen entfernt werden sollen.

In der Zeit war die A7 Richtung Norden gesperrt worden. Die Polizei hatte den Verkehr ab Waltershof abgeleitet. Zwischenzeitlich mussten Auto- und Lastwagenfahrer deshalb mehr als eine Stunde mehr Fahrtzeit einplanen. Unmittelbar nach der Freigabe der A7 ging es aber auch wieder relativ schnell gut voran. „Es löst sich zügig auf.“