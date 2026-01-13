Tarifkonflikt Warnstreik trifft Regionalbahnen in Brandenburg und MV
Pendler und Schüler müssen sich am Donnerstagmorgen auf Beeinträchtigungen im regionalen Bahnverkehr einstellen. Die Gewerkschaft EVG ruft zu einem Warnstreik bei einem Strecken-Betreiber auf.
Meyenburg/Putlitz - Wegen eines Warnstreiks bei einem regionalen Bahninfrastruktur-Unternehmen drohen am Donnerstagmorgen (15.12.) in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern Beeinträchtigungen im Schienenverkehr. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ruft die Beschäftigten der Regio Infra Nord-Ost (RIN) von 7. 00 bis 9.30 Uhr zum Ausstand auf.
Durch den Warnstreik seien Auswirkungen auf den Regionalverkehr der Deutschen Bahn und der Ostdeutschen Eisenbahn-Gesellschaft (ODEG) sowie für den Schüler- und Güterverkehr zu erwarten, teilte die EVG mit.
Die Regio Infra Nord-Ost mit Sitz in Putlitz in der Prignitz betreibt regionale Eisenbahn-Strecken und stellt Infrastruktur bereit. Es geht um Schienenwege etwa von Neustadt/Dosse, Pritzwalk und Meyenburg weiter nach Plau am See und Karow in Mecklenburg-Vorpommern.
Die EVG, die mit dem Warnstreik auf bislang ergebnislose Tarifverhandlungen reagiert, fordert eine Einkommenserhöhung um 5 Prozent und ein Plus bei der Ausbildungsvergütung um 150 Euro. Das Unternehmen äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zum Tarifstreit.