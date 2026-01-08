Bei Durchsuchungen in Niedersachsen und Hamburg finden Zollfahnder tonnenweise unerlaubte Abnehmprodukte und geschmuggelte Kosmetik. Darin findet sich teils auch ein Stoff, der als gefährlich gilt.

Hamburg/Niedersachsen - In mehreren Garagen und Lagerhäusern in Hamburg und Niedersachsen haben Zollfahnder gesundheitsschädliche Abnehmprodukte und große Mengen illegal importierter Kosmetik gefunden. Sichergestellt wurden unter anderem tonnenweise Tee- und Kaffeeprodukte sowie Kapseln, die gesundheitsschädliches Sibutramin enthalten, wie der Zoll mitteilte.

Die mutmaßliche Drahtzieherin, eine 41 Jahre alte Frau, sei bei den Durchsuchungen von einer Spezialeinheit der Zollfahndung festgenommen worden. Sie soll seit mindestens 2023 die Produkte verbotenerweise aus der Türkei importiert und online europaweit verkauft haben. Mit mehr als 15.000 Verkäufen habe sie Umsätze in Millionenhöhe erzielt.

Die Frau soll Hilfe von elf weiteren Verdächtigen gehabt haben. Die bei den Durchsuchungen am Mittwoch gefundenen Produkte mit Sibutramin hätten einen Schwarzmarktwert von mehr als 600.000 Euro, die illegal importierten Kosmetika sei rund 500.000 Euro wert.

Der Wirkstoff Sibutramin ist den Angaben zufolge nachweislich stark gesundheitsschädlich. Er kann einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall und einen Herzstillstand auslösen. Produkte damit dürfen seit 2010 europaweit nicht mehr verkauft werden.

Zum Abtransport der sichergestellten Produkte waren den Angaben des Zolls zufolge mehrere Lastwagen und Transporter nötig. Etwa 120 Männer und Frauen des Hauptzollamtes Hamburg, der Zollfahndung Hannover, der Bundespolizei und der Landespolizei waren dafür im Einsatz.