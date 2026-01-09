Jahrzehntelang war die SPD in Berlin die Partei mit den meisten Mitgliedern. Inzwischen haben die Grünen sie knapp überholt. Und auch eine dritte Partei liegt fast auf diesem Niveau.

Berlin - Die Grünen sind in Berlin erstmals die Partei mit den meisten Mitgliedern. Zum Jahresbeginn waren es 17.852, wie der Landesverband mitteilte. Das sind 2.427 mehr als ein Jahr zuvor, ein Plus von gut 15 Prozent. Damit lösen die Grünen die SPD ab, die in der Hauptstadt traditionell die mitgliederstärkste Partei gewesen ist.

Die Sozialdemokraten zählten zum Jahreswechsel 17.673 Mitglieder. Ein Jahr zuvor waren es noch 17.855, also 182 mehr, wie Parteisprecher Matthias Kuder mitteilte. Auch die Linke in Berlin ist inzwischen fast auf diesem Niveau.

Linke legen ebenfalls deutlich zu

Nach Angaben des Landesverbands zählte sie zum Jahreswechsel 17.080 Mitglieder, Ende 2024 waren es nur 8.095 und damit weniger als die Hälfte. Zuvor hatten die Tageszeitung „taz“ und der „Tagesspiegel“ über das Thema berichtet.

Der Grünen-Landesverband sprach von einem Meilenstein in der Mitgliederentwicklung. „Dass wir die mitgliederstärkste Partei Berlins sind, ist ein starkes politisches Signal“, so die Landesvorsitzenden Nina Stahr und Philmon Ghirmai.

„Immer mehr Menschen wollen sich aktiv einbringen, Verantwortung übernehmen und sich gemeinsam für Gerechtigkeit, Klimaschutz und eine offene Gesellschaft einsetzen.“ Seit 2016 (5.722) habe sich die Mitgliederzahl sogar verdreifacht.