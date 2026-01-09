Angesichts des stürmischen Winterwetters liegt der Verkehr in Braunschweig vielerorts brach. Die Polizei berichtet von Autobahn-Blockaden durch liegengebliebene Lkw.

Braunschweig - Die Auswirkungen von Winter-Sturmtief „Elli“ treffen Straßen und Schienen in und um Braunschweig massiv. Der Verkehr liege vielerorts brach, teilte die Polizei mit. An mehreren Stellen im Autobahnnetz der Region blockieren demnach liegengebliebene Lastwagen die Fahrbahnen und Auffahrten. Das Technische Hilfswerk (THW) sei für Bergungen im Einsatz.

Die Polizei verweist darauf, dass die Autobahnmeistereien sich im Großraum aktuell nur auf die Hauptfahrstreifen der Autobahnen konzentrieren, um diese freizuhalten. Wenn möglich, sollten Fahrten vermieden werden.

Die Braunschweiger Verkehrs-GmbH informiert über einen Ticker im Internet über einige Ausfälle bei Bus und Bahn in der Stadt.