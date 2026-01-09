Der Schnee sorgt in Bremen für Verkehrsprobleme: Ein Autofahrer landet im Gleisbett, mehrere Lkw bleiben auf glatter Fahrbahn stecken. Größere Probleme bleiben aber aus.

Bremen - Wegen Schneeverwehungen hat ein Autofahrer in Bremen ein Gleisbett der Straßenbahn mit der Straße verwechselt. Der Wagen fuhr ins Schienenbett und kam dort am Morgen nicht mehr selbstständig heraus, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Dadurch kam der Straßenbahnverkehr auf der Strecke zum Erliegen.

In der Bremer Überseestadt blockierten zwei Lkw eine Auffahrt zur Bundesstraße 75, weil sie den Anstieg auf glatter Fahrbahn nicht bewältigen konnten. „Sie sind wieder zurückgerutscht“, sagte die Sprecherin. Inzwischen sei die Auffahrt wieder frei. In einem Tunnel in Hemelingen blieb ebenfalls ein Lkw stecken. Weil er abbremsen musste, konnte er den schneebedeckten Anstieg nach dem Tunnel nicht mehr schaffen. Inzwischen sei der Tunnel wieder frei.

Auch seien einige Glätte-Unfälle mit Blechschäden gemeldet worden. Insgesamt sei die Situation auf den Straßen aber „verhältnismäßig ruhig“, sagte die Sprecherin.