Berlin - Die Polizei hat rund 280 Zigaretten, in denen augenscheinlich Tütchen mit Kokain versteckt waren, bei einem 59-Jährigen in Berlin-Kreuzberg gefunden. Die Beamten beobachteten am frühen Donnerstagabend, wie der 59-Jährige mit einem 40-Jährigen rasch Gegenstände austauschte, wie die Polizei Berlin am Freitag mitteilte. Danach überprüften sie den Jüngeren.

Dabei fanden sie in einer Zigarettenschachtel, die der Mann vom 59-Jährigen erhalten hatte, den Angaben zufolge zwei Zigaretten, in denen augenscheinlich jeweils ein Tütchen mit Kokain steckte. Andere Polizisten nahmen daraufhin den 59-Jährigen an dessen Auto fest, wie es weiter hieß. Bei der Durchsuchung vom Mann und seinem Wagen fanden die Beamten demnach rund 40 mutmaßlich mit Kokain präparierte Zigaretten und etwa 300 Euro.

Anschließend durchsuchten die Polizisten den Angaben zufolge die Wohnung des Mannes und stellten mehr als 10.000 Euro, knapp 240 mit Drogen präparierte Zigaretten, weiteres mutmaßliches Kokain, eine Feinwaage und Verpackungsmaterial sicher. Der 59-Jährige kam in Polizeigewahrsam und soll laut Polizei am Freitag einem Haftrichter vorgestellt werden.