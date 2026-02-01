Görlitz - Ein zehnjähriger Junge soll in Görlitz an einer Schule einen Schuppen in Brand gesetzt haben. Der Holzbau sei am Samstag völlig zerstört worden, teilte die Polizei mit. Der Zehnjährige sei von Beamten gestellt und anschließend seinen Eltern übergeben worden. Es werde wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Durch das Feuer sei ein Schaden von ungefähr 1.500 Euro entstanden.