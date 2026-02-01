weather bedeckt
  3. Holzschuppen angezündet: Zehnjähriger als Brandstifter in Görlitz unter Verdacht

Holzschuppen angezündet Zehnjähriger als Brandstifter in Görlitz unter Verdacht

Nach einem Feuer in Görlitz ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung. Ein zehnjähriger Junge steht im Fokus.

Von dpa 01.02.2026, 11:07
In Görlitz soll ein Kind einen Schuppen in Brand gesetzt haben. (Symbolbild)
Soeren Stache/dpa

Görlitz - Ein zehnjähriger Junge soll in Görlitz an einer Schule einen Schuppen in Brand gesetzt haben. Der Holzbau sei am Samstag völlig zerstört worden, teilte die Polizei mit. Der Zehnjährige sei von Beamten gestellt und anschließend seinen Eltern übergeben worden. Es werde wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Durch das Feuer sei ein Schaden von ungefähr 1.500 Euro entstanden.