Ein Mann kommt zu einer Veranstaltung und schießt mit einer Gaspistole – unter anderem auf einen Security-Mitarbeiter. Der wehrt sich.

Pritzwalk - Bei einer öffentlichen Party hat ein Mann in Pritzwalk in der Prignitz mit einer Schreckschusspistole auf mehrere Menschen geschossen. Der 53-Jährige schoss dabei am frühen Sonntagmorgen auch auf einen Sicherheitsmitarbeiter, teilte die Polizei mit. Der 37-jährige Security-Mann habe den Schützen gemeinsam mit einem Kollegen überwältigt. Warum der Mann schoss, war zunächst unklar.

Die drei Männer gerieten laut Polizei in ein Gerangel, bei dem der 53-Jährige leicht verletzt wurde und dann in ein Krankenhaus kam. Mehrere Zeugen hätten den Vorfall beobachtet. Der Mann besaß nach Angaben eines Polizeisprechers keinen kleinen Waffenschein und durfte die Gasdruckwaffe deshalb grundsätzlich nicht benutzen.