Endlich lohnt sich in diesem Winter ein Langlaufausflug in den Thüringer Wald. Sein Kammweg ist der Rennsteig, der unter Langläufern als durchaus anspruchsvoll gilt

Ruhla/Lehesten - Nach zwei mauen Wintern für Skilangläufer ist Thüringens bekanntester Skiwanderweg in diesem Winter wieder nahezu durchgängig befahrbar. Von 19 Abschnitten des Rennsteig-Skiwanderwegs sind derzeit 17 präpariert, wie aus der Schnee-App des Regionalverbundes Thüringer Wald hervorgeht. Der Skiwanderweg führt über eine Gesamtstrecke von 142 Kilometern von Ruhla (Wartburgkreis) nach Lehesten (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) im Thüringer Schiefergebirge. Er gilt als der längste durchgängig beschilderte Fernskiwanderweg Mitteleuropas.

Die Langläufer bewegen sich auf Höhen zwischen 500 und 980 Meter über den Kammweg. An der Strecke liegen unter anderem Oberhof, Suhl, Masserberg und Neustadt am Rennsteig. Die einzelnen Etappen sind zwischen 2,4 und 16,6 Kilometer lang und skifahrerisch teils anspruchsvoll. Derzeit liegen entlang der Route laut Regionalverbund bis zu etwa 30 Zentimeter Schnee, die Schneebedingungen sind unterschiedlich. Nicht präpariert sind zwei Abschnitte bei Frauenwald und Schmiedefeld im Ilm-Kreis.

Der vor allem durch Herbert Roths Rennsteig-Hymne über Thüringen hinaus bekannte Rennsteig ist insgesamt gut 169 Kilometer lang und führt zwischen Hörschel und Blankenstein über Thüringer Wald, Thüringer Schiefergebirge und Frankenwald. Von Frühling bis Herbst ist er ein beliebter Wanderweg.