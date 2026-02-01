Stendal - Polizeibeamte haben Kinder vom zugefrorenen Stendaler Stadtsee geholt. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum Samstag gegen kurz nach Mitternacht. Demnach rief ein Zeuge die Polizei. Die Polizei weist darauf hin, dass zugefrorene Seen erst nach offizieller Freigabe betreten werden dürfen. Die Eisflächen stellen eine große Gefahr dar, hieß es weiter.