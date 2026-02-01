Streit in einer Obdachlosenunterkunft: Am Ende ist ein 23-Jähriger schwer verletzt. Was ist passiert?

Nach einem Streit in einer Obdachlosenunterkunft ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. (Symbolbild)

Rotenburg (Wümme) - Ein 23-Jähriger ist bei einem Streit in einer Obdachlosenunterkunft in Rotenburg (Wümme) schwer verletzt worden. Der Bewohner erlitt am Samstag stark blutende Wunden und kam ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Er konnte zunächst nicht befragt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften die Verletzungen laut Polizei durch einen bisher unbekannten scharfen Gegenstand verursacht worden sein. Es soll demnach einen Streit zwischen dem Opfer und weiteren Personen, die nicht Bewohner der Wohnanlage sind, gegeben haben.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, es gibt demnach einen 39 Jahre alten Tatverdächtigen. Der Mann wurde laut Polizei vorläufig festgenommen, dann jedoch wieder entlassen. Die genauen Tatumstände und Hintergründe seien derzeit nicht abschließend geklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Eine Person, die den Polizeieinsatz störte, wurde in Gewahrsam genommen.