Beim letzten Hertha-Heimspiel eskalierte es zwischen Polizei und Fans. Vor der Partie gegen Darmstadt ist die Lage eine andere.

Berlin - Vor dem ersten Heimspiel von Hertha BSC nach der Eskalation zwischen Polizei und Fans ist es beim Einlass des Berliner Anhangs nach Angaben der Polizei ruhig geblieben. Die Hertha empfängt den SV Darmstadt 98 in einem wichtigen Spiel im Kampf um den Aufstieg. Bei der Partie gegen Schalke vor rund zwei Wochen war es zu Zusammenstößen zwischen Fans und der Polizei gekommen, die bundesweit für ihr Aufsehen sorgten.

Rund eine Stunde vor dem Anpfiff waren an der Ostkurve und an den Toren nur vereinzelt Polizisten zu sehen. Die Stimmung war entspannt. Nach Polizeiangaben waren rund 320 Einsatzkräfte der Berliner Polizei vor Ort, mit der Bundespolizei sind es insgesamt rund 400 Beamte. Gegen Schalke waren es knapp 500 gewesen.

„Nach dem Angriff der Polizei auf die Kurve beim letzten Heimspiel werden wir heute ganz genau beobachten, wie sich die Einsatzkräfte verhalten“, schrieb die Hertha-Fanhilfe bei X. „Ostkurve Hertha BSC gegen Polizeigewalt“, stand auf einem großen Banner über der Fankurve.

Die Polizei hielt sich im Fanbereich zurück. „Wir sind nicht in der Ostkurve drin. Wir bleiben abseits in kleinen Gruppen, um im Notfall einzugreifen. Wir sind absolut defensiv im Bereich der Ostkurve“, sagte ein Polizeisprecher.

Mehr als 50 Menschen waren bei den Zusammenstößen gegen Schalke verletzt worden, Anhänger und Beamte. Anschließend gab es heftige gegenseitige Gewalt-Vorwürfe. Club und Behörden trafen sich zu einem Krisentreffen. Die Polizei kündigte ein zurückhaltenderes Vorgehen insbesondere an der Hertha-Ostkurve an.