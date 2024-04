Zahl der Passagiere an Flughäfen gestiegen

Leipzig - Die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden haben in den ersten drei Monaten des Jahres eine weiter steigende Passagierzahl registriert. In Summe zählten die beiden Flughäfen 477.399 Fluggäste und damit 15,2 Prozent mehr als im Vorjahr, wie die Mitteldeutsche Flughafen AG am Mittwoch mitteilte. Die Zahl der Starts und Landungen hingegen lag mit 21.556 fünf Prozent unter dem Vorjahresniveau.

Am Leipziger Flughafen wurden rund ein Viertel mehr Fluggäste gezählt als im Vorjahr. So stieg im ersten Quartal die Zahl der Passagiere um 23,6 Prozent auf 331.793. Vor allem im März gab es ein hohes Passagieraufkommen. Rund zwei Drittel aller Passagiere entfallen den Angaben zufolge auf den Touristikflugverkehr. Das Frachtaufkommen am Flughafen lag von Januar bis März bei rund 351.272 Tonnen und damit ein Prozent über dem Vorjahreswert.

Den Dresdner Flughafen nutzten bis März mit 145.606 Fluggästen etwa genauso viele Menschen wie im Vorjahr. Allerdings erhöhte sich das Passagieraufkommen im März leicht. Die Anzahl der Starts und Landungen stieg den Angaben zufolge um 2,2 Prozent auf 3985.