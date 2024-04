Die Einsatzkräfte werden am Dienstagmorgen zu einem Brand nach Wahlhausen gerufen. Die Flammen auf einem Firmengelände sind auch am Mittag nicht unter Kontrolle.

Brand in Spänelager in Wahlhausen: 300.000 Euro Schaden

Das blinkende Blaulicht an einem Dienstauto der Polizei.

Wahlhausen - Die Feuerwehr löscht seit Dienstagmorgen einen Brand in einem Spänelager in Wahlhausen (Landkreis Eichsfeld). Das Feuer auf dem Gelände eines Holzverarbeitungsbetriebs war auch am Mittag nicht unter Kontrolle, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Demnach hätten sich die Flammen auf eine Produktionshalle ausgeweitet. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf 300.000 Euro. Den Angaben zufolge war auch das Technische Hilfswerk im Einsatz.

Laut Polizei brach das Feuer etwa gegen 8.30 Uhr aus. Nach dem Ende der Löscharbeiten sollten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen werden. Wegen der Rauchentwicklung gab die Rettungsleitstelle nach Angaben des Landkreises eine Warnung heraus. Autofahrer sollten den Brandort umfahren.