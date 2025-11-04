Deutschland zählt jetzt knapp 180.000 öffentliche Ladepunkte für E-Autos. Die Schnelllade-Infrastruktur wächst. Sachsen-Anhalt gehört bei der Versorgung zum vorderen Mittelfeld.

Berlin - Die Zahl der Ladepunkte in Deutschland ist im Jahresverlauf weiter gestiegen – und Sachsen-Anhalt rangiert bei der Versorgung im Ländervergleich im vorderen Mittelfeld. Das zeigt eine Auswertung von Daten der Bundesnetzagentur und des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) durch den Verband der Automobilindustrie (VDA). Demnach kamen im Freistaat zum 1. Juli 13 Elektroautos auf einen Ladepunkt – bundesweit waren es rund 16,7. Berücksichtigt wurden dabei sowohl reine Batteriefahrzeuge als auch Plug-in-Hybride.

Damit liegt Sachsen-Anhalt auf Platz sechs unter allen Bundesländern – hinter Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Sachsen sowie Bremen und Berlin. Landesweit gab es demnach 2.920 Ladepunkte (Vorjahr 2.365).

Daten der Bundesnetzagentur zufolge gab es zum 1. Oktober bundesweit knapp 180.000 öffentliche Ladepunkte, darunter rund 44.250 Schnellladepunkte. Das waren 16 Prozent mehr als zum gleichen Stichtag des Vorjahres. Noch deutlicher stieg die öffentlich verfügbare Ladeleistung - um knapp 30 Prozent auf mehr als 7,3 Millionen Kilowatt.