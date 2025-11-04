In Großhennersdorf (Oberlausitz) ist ein Haus in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte zwei Menschen retten, doch der Einsatz dauert noch an

Großhennersdorf - In Großhennersdorf in der Oberlausitz ist in den frühen Morgenstunden ein Haus in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, konnte die Feuerwehr zwei Menschen aus dem Haus retten. Beide erlitten Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei handelt es sich um die Bewohner des Hauses. Weitere Informationen zu den Verletzten liegen bislang jedoch nicht vor.

Zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Löscharbeiten dauern noch an. Laut Angaben der Polizei seien auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Brandursache ist bislang unklar. Ebenso ist noch offen, ob es weitere Verletzte gibt.