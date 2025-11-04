Osnabrück - Bei einer Überproduktion erneuerbarer Energie sollen nach Willen von Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer E-Autofahrer von günstigeren Ladepreisen profitieren. Das forderte der Grünen-Politiker im Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. An 95 Prozent aller Tage im Jahr gebe es in Niedersachsen einen Überschuss an Wind- oder Sonnenstrom. „Es kostet viel Geld, den Strom wegzuwerfen“, so Meyer.

Meyer sagt beispielhaft: „Das Laden eines E-Autos in Ostfriesland muss günstiger werden, wenn zu viel Strom im Netz ist“. Das wäre sozial gerecht und würde auch der Wirtschaft helfen. Meyer hob in dem Zusammenhang auch den Ausbau der erneuerbaren Energien in Niedersachsen hervor. „Im Norden brauchen wir keine fossilen Reservekraftwerke“.

„Versäumnisse von Herrn Söder“

Die sind allerdings in anderen Bundesländern geplant - zum Unmut des Grünen-Politikers. „Wenn andere Länder so stark auf Erneuerbare gesetzt hätten wie wir im Norden oder die Stromleitungen nach Bayern endlich fertig wären, müssten wir jetzt nicht mit bis zu 32 Milliarden Euro fossile Reservekraftwerke im Süden finanzieren“, sagte er. Es könne nicht sein, „dass wir mit zusätzlichen Abgaben auf Ökostrom für die Versäumnisse von Herrn Söder beim Windenergieausbau büßen und teures Gas aus den USA einkaufen müssen“.

Geplant ist der Bau von Gas-Kraftwerken für Dunkelflauten. Also für Zeiten, in denen wenig Wind weht und die Sonne kaum scheint. Unterdessen hat Niedersachsen den Angaben nach im laufenden Jahr einen neuen Rekord beim Zubau der Wind- und Sonnenenergie aufgestellt. Es seien bereits 127 Windräder mit einer Leistung von 703 Megawatt in Betrieb genommen worden. Im Vorjahr waren es laut Meyer 81 Anlagen mit 410 Megawatt. Der Anteil der Erneuerbaren am Bruttostromverbrauch liege bei 102 Prozent, bundesweit liege er bei 54 Prozent.