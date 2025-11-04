Robin Gosens fällt vorerst aus. Damit verpasst der Nationalspieler das Gastspiel des italienischen Clubs bei Mainz 05. Zudem muss der Trainer gehen.

Florenz - Kurz vor dem Conference-League-Spiel beim 1. FSV Mainz 05 herrscht beim Gegner AC Florenz Chaos. Wie die Italiener bekanntgaben, wurde Trainer Stefano Pioli nach dem katastrophalen Saisonstart in der Serie A von seinen Aufgaben entbunden. Florenz wartet in der Liga nach zehn Spieltagen noch auf den ersten Saisonsieg und belegt mit vier Punkten derzeit den letzten Platz.

Fußball-Nationalspieler Robin Gosens hat die Entlassung vom Krankenlager aus verfolgt. Er hatte sich im Ligaspiel bei Inter Mailand verletzt und wird sich den deutschen Fans daher auch nicht in Mainz präsentieren können. Der linke Schienenspieler habe sich einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen, teilte der italienische Erstligist mit. Damit ist ein Einsatz des 31-Jährigen an diesem Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) bei den Rheinhessen ausgeschlossen. Wie lange Gosens pausieren muss, ist noch unklar.

Besser als in der Liga läuft es für Florenz auf europäischer Bühne: Die Italiener führen die Tabelle der Conference League nach zwei Spieltagen mit zwei Siegen an. Auch Mainz war bislang zweimal erfolgreich.