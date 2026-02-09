In Richtung Prag kracht es am Morgen. Der Schaden scheint überschaubar, doch der Verkehr fließt nur zäh an der Unfallstelle bei Bahretal vorbei.

Bahretal - Auf der A17 bei Bahretal (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) sorgt ein Zusammenstoß seit mehreren Stunden für Verkehrseinschränkungen. Dabei werden die Fahrzeuge in Richtung Prag auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet, wie die Polizei mitteilte. In den frühen Morgenstunden waren ein Wohnmobil und ein Lkw aus bislang unbekannten Gründen zusammengestoßen, wie es hieß. Dabei sei ein Mann leicht verletzt worden. Weitere Details teilte die Polizei zunächst nicht mit.