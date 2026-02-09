Autofahrerinnen und Autofahrer müssen im kommenden Monat immer wieder mit Sperrungen rechnen. Reparaturen der Strecke werden währenddessen vorbereitet.

Sperren und Messen: Das hält den Verkehr zwischen Merseburg und Leipzig auf. Danach soll die Fahrbahn bald wieder fehlerfrei sein. (Symbolbild)

Merseburg/ Leipzig - Ab heute kann es auf der Autobahn 38 zwischen Merseburg-Süd und Leipzig-Südwest zu Einschränkungen im Verkehr kommen. Bis voraussichtlich zum 6. März ist der Abschnitt von kurzzeitigen Sperrungen und Geschwindigkeitsbegrenzungen betroffen, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte.

Hintergrund sei eine anstehende Instandsetzung der Fahrbahn, hieß es weiter. Über einen Monat lang werden die Arbeiten mit Hilfe der Einschränkungen vorbereitet.