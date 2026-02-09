Die Feuerwehr rückt an, um einen 63-Jährigen aus seinem Wagen zu befreien. Auch einen Tag nach dem Unfall schwebt der Mann weiter in Lebensgefahr.

Heldburg - Ein 63-jähriger Autofahrer ist im Landkreis Hildburghausen lebensgefährlich verletzt worden. Zwischen Albingshausen und Gompertshausen kam der Mann am Sonntag von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr befreite ihn aus seinem Wagen, anschließend kam er per Hubschrauber in eine Klinik. Aktuell schwebe der ältere Mann noch immer in Lebensgefahr, hieß es. Die Unfallursache ist bislang unklar.