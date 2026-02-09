Eine mutmaßliche Brandstiftung hatte in der Silvesternacht einen großen Schaden am S-Bahnhof Wedding verursacht. Ab heute gehört die Station wieder zum Fahrplan.

Berlin - Die Ringbahnen S41 und S42 halten nach dem mutmaßlichen Brandanschlag seit Betriebsbeginn wieder am S-Bahnhof Wedding. Das gaben die S-Bahn sowie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) am Morgen bekannt. Zuvor waren die Züge ohne Halt durch den Bahnhof gefahren.

In der Silvesternacht hatte ein Feuer schweren Schaden am Bahnhof verursacht. „Das Bahnsteigdach, das ehemalige Aufsichtsgebäude, Beleuchtungs-, Beschallungs- sowie weitere elektrische und telekommunikative Anlagen wurden zum Teil zerstört“, hieß es damals. Der Schaden war auf etwa 300.000 Euro geschätzt worden. Zwischenzeitlich wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, der Mitte Januar jedoch eingestellt worden war, um unnötigen Ausstoß von Treibhausgasen und zusätzliches Verkehrsaufkommen zu vermeiden, hieß es von der VIZ.