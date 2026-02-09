München - Die Lobeshymnen auf seinen ersten Dreierpack für den FC Bayern überließ Luis Díaz anderen. „Luis Díaz hat den Unterschied gemacht. Er war der Schlüsselspieler“, sagte Sportvorstand Max Eberl nach dem 5:1 der Münchner in der Fußball-Bundesliga gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Der Offensivspieler selbst verließ die Allianz Arena - mal wieder - wortlos.

Für rund 70 Millionen Euro war der Kolumbianer im Sommer vom FC Liverpool zum deutschen Rekordmeister gewechselt. Nach zwei Doppelpacks in der Bundesliga und in der Champions League traf der Flügelspieler nun erstmals dreifach für den Bundesliga-Tabellenführer.

„Riesenunterschied“ dank des Mentalitätsspielers

„Luis hat in Liverpool einen Riesenunterschied gemacht bei der Mannschaft damals, die schon sehr, sehr erfolgreich war“, sagte Eberl. „Und das setzt er nahtlos hier beim FC Bayern fort. Ein Spieler, der mit unglaublich viel Herz und Herzblut und Bereitschaft spielt.“

Zwei von Díaz herausgeholte und sicher verwandelte Elfer von Torjäger Harry Kane und gleich drei eigene Treffer mündeten in einem am Ende deutlichen Heimsieg der Münchner. „Er hat diese Chaos-Kreativität. Er spürt das einfach“, sagte Trainer Vincent Kompany zum dynamischen Spiel von Díaz, gerade auch in Zweikämpfen wie bei den Elfmetern: „Lucho ist auch clever, aber er liebt dieses Chaos - und das macht ihn so gefährlich.“

Tore-Rekord hat noch „keine Priorität“

Mit 13 Treffern belegt Díaz Rang zwei in der Torschützenliste hinter Kane (24 Treffer). „Natürlich hätte er schon ein paar Tore mehr haben können. Aber das ist im Grunde auch seinem Spiel geschuldet, dass er alle Aktionen mit hundert Prozent fährt“, sagte Eberl. Wie Díaz die Elfmeter erarbeite, das sei „purer Wille“, äußerte der Sportvorstand. „Wir haben sehr viel Spaß an Luis Díaz. Er ist ein echter Wirbelwind“, sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.

Dank der Offensivreihe um Díaz, Kane und dem mit zehn Toren auf Rang vier liegenden Flügelstürmer Michael Olise sind die Münchner auf einem vielversprechenden Weg, den Liga-Torrekord zu knacken. In der Saison 1971/72 trafen die Bayern 101 Mal. In der Spielzeit 2019/20 verpassten die Münchner die Bestmarke mit 100 Treffern nur ganz knapp.

Nach 21 Spielen stehen die Bayern bei 79 Toren. Wenn sie im aktuellen Stil weitermachen, kommen sie nach 34 Spieltagen auf deutlich mehr als 100 Treffer. „Im Moment ist das noch keine Priorität für mich“, sagte Kompany zur Rekordsteigerung. Für den Trainer steht der Meistertitel an erster Stelle.