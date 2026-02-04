Hannover - Das Winterwetter mit Glatteisgefahr sorgt erneut für Schulausfälle in niedersächsischen Landkreisen. „Zahlreiche Strecken sowie Haltestellen und Schulhöfe sind immer noch vereist“, teilte etwa ein Sprecher des Landkreises Aurich mit. Wo fällt der reguläre Unterricht am Donnerstag aus? Eine Übersicht nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen:

Landkreis Aurich

Stadt Delmenhorst

Landkreis Cloppenburg

Landkreis Friesland

Landkreis Ammerland

Landkreis Wittmund auf dem Festland

Landkreis Diepholz

Stadt Emden

Landkreis Oldenburg

Landkreis Vechta

Landkreis Leer

Landkreis Wesermarsch