Die Thüringer Bundesliga-Handballerinnen lassen gegen Göppingen von Anfang an keine Zweifel am Erfolg aufkommen. In einem temporeichen Spiel überzeugen sie in der Offensive.

Bad Langensalza - Die Handballerinnen des Thüringer HC haben den zehnten Sieg in dieser Bundesliga-Saison gefeiert. Das Team von Trainer Herbert Müller setzte sich am Mittwochabend vor heimischer Kulisse souverän mit 39:33 (22:15) gegen Frisch Auf Göppingen durch. Johanna Reichert war vor 932 Zuschauern mit 13 Toren die beste Werferin des THC, der mit 21:9 Punkten auf Rang drei vorrückte.

Nach mehrwöchiger Verletzungspause feierte Natsuki Aizawa ihr Comeback und prägte mit ihren Pässen sofort wieder das Angriffsspiel des THC, der von Beginn an mit hohem Tempo dominierte. Weil die Gastgeberinnen zudem in der Abwehr kompakt standen, setzten sie sich zügig auf 12:4 (14. Minute) ab.

In der Folge ließ die Konzentration im Defensivverhalten deutlich nach. Allerdings traf Reichert weiterhin nach Belieben, so dass der THC zur Pause komfortabel führte. Nach dem Wechsel setzte sich der offene Schlagabtausch fort. Die Thüringerinnen hatten die Partie dabei jederzeit sicher im Griff, ohne an ihr Leistungsmaximum gehen zu müssen.