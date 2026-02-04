Göttingen - Die Autobahn 7 ist nach einem Lkw-Unfall zwischen den Anschlussstellen Northeim-Nord und Nörten-Hardenberg gesperrt. Das gelte in beiden Fahrtrichtungen, wie die Polizei in Göttingen mitteilte. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren und die ausgewiesenen Umleitungsstrecken zu nutzen. Weitere Angaben über den Unfall gab es noch nicht.