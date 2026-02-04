Der Uruguayer kehrt in seine Heimat zurück. Ein Wechsel, der eine Extraschleife drehte.

Berlin - Abwehrspieler Agustín Rogel verlässt Fußball-Zweitligist Hertha BSC doch noch in diesem Winter. Der 28-Jährige kehrt zu seinem Jugendteam Club Nacional in Montevideo in Uruguay zurück, wo er einst Profi wurde. Das teilten die Berliner mit. Rogels Vertrag in Berlin wäre im Sommer ausgelaufen.

Der Wechsel hatte sich schon länger abgezeichnet. Nacional hatte ihn kurioserweise sogar schon verkündet, musste dann aber zurückrudern, weil offensichtlich noch nicht alle Details geklärt waren.

Rogel war 2022 noch zu Erstligazeiten nach Berlin gekommen und zunächst Stammspieler. Nach dem Abstieg fiel der 28-Jährige wegen einer Knieverletzung lange aus und spielte sportlich danach fast keine Rolle mehr. In Pflichtspielen kam er für die Hertha-Profis nur 21 Mal zum Einsatz. In der vergangenen Saison war der Innenverteidiger nach Brasilien verliehen.