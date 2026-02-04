Dresden - Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben das letzte Gruppenspiel in der Champions League gegen die türkische Top-Mannschaft von Ankara Zeren Spor Kulübü in der heimischen Arena klar mit 0:3 (17:25, 22:25, 16:25) verloren. Es war in der sechsten Partie die vierte Niederlage. Allerdings war dem deutschen Vizemeister schon zuvor der dritte Platz in Pool D nicht mehr zu nehmen. Damit geht es für das Team von Alexander Waibl auf internationalem Parkett im CEV-Cup weiter.

Die Türkinnen diktierten von Beginn das Geschehen auf dem Feld, zeigten sich vor allem im Angriff durchschlagkräftiger und auch taktisch gut vorbereitet in Block- und Feldabwehr. Nur im zweiten Satz konnten die Gastgeberinnen zwischenzeitlich das Geschehen etwas enger gestalten und am Ende zunächst drei gegnerische Satzbälle abwehren. Doch in den entscheidenden Momenten spielte Ankara die individuelle Qualität und deutlich größere Erfahrung aus. So war die Niederlage der DSC-Damen bereits nach 72 Minuten besiegelt.