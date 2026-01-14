Ein Rekord für die Ewigkeit? Miroslav Klose geht nicht davon aus. Der beste Torschütze von Fußball-Weltmeisterschaften sieht das Ende seiner Bestmarke nahen. Er spricht auch über DFB-Nachfolger.

Nürnberg - WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose verabschiedet sich allmählich von seiner Weltmeisterschafts-Bestmarke. „Ich bin sicher, dass mein WM-Torrekord demnächst gebrochen werden wird“, sagte Klose in der „Sport Bild“. „Entweder schafft es Lionel Messi bereit in diesem Sommer oder spätestens Kylian Mbappé der Weltmeisterschaft darauf.“ Der 47-Jährige wies darauf hin, dass Messi und Mbappé im Gegensatz zu ihm auch Elfmeter schießen würden.

Diese Marke bleibt Klose

Klose ist mit 16 Toren vor dem Brasilianer Ronaldo (15) die Nummer 1 der Bestenliste. Dritter ist Gerd Müller mit 14 Treffern, dahinter folgt der Argentinier Messi (13). Der Franzose Mbappé hat zwölf Tore auf dem Konto. Für die WM in diesem Sommer in den USA, Kanada und Mexiko wird eine Teilnahme des 38-jährigen Messi erwartet. Mbappé (27) dürfte darüber hinaus auch beim auf drei Kontinenten ausgetragenen Turnier in vier Jahren noch aktiv sein.

„Noch, so glaube ich, habe ich die meisten Siege bei einer WM und bin der einzige Spieler, der vier Halbfinals gespielt hat“, sagte Klose, der aktuell Trainer bei Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg ist. „Das sind dann noch ein paar Dinge, die mir geblieben sind.“

Woltemade - und dann?

Mit Blick auf die deutsche Nationalmannschaft sieht Klose einen klaren Favoriten auf den Platz in der Sturmspitze. „Ich glaube, dass Nick Woltemade aktuell die Nase im deutschen Sturm vorn hat. Er bringt schon ein richtig gutes Paket mit“, sagte der frühere Weltklasse-Angreifer.

Kloses Hoffnung auf mehr Spielpraxis für den auf Leihbasis von West Ham United zu Milan ausgeliehenen Niclas Füllkrug dürfte sich aufgrund einer Verletzung erstmal zerschlagen haben. Der WM-Rekordtorjäger sprach auch über Tim Kleindienst von Borussia Mönchengladbach und Kai Havertz vom FC Arsenal als WM-Stürmer.

„Kleindienst fand ich immer interessant. Havertz muss erst mal gesund werden und wieder spielen, damit er für den Sommer eine Rolle spielen kann“, sagte Klose. Havertz gab kürzlich sein Comeback für die Londoner.